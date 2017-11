Berlin (ots) - Der Urban Sports Club, Marktführer für Sport-Flatrates in Deutschland, hat sein Angebot auf noch mehr deutsche Städte erweitert: Ab dem 3. November können Urban Sports Club-Mitglieder in Hannover Partnerstandorte entdecken. Es folgte am 8. November der Ballungsraum Ruhrgebiet mit den Großstädten Essen und Dortmund, ebenfalls wurden Bochum und Duisburg aufgenommen. Auch freuen durften sich ab dem 14. November die Dresdner. In den neuen Städten warteten bereits beim Launch insgesamt mehr als 120 neue Sportstätten auf die Besuche der Mitglieder des Urban Sports Clubs.



Die Sport-Flatrate für Deutschland



Seit der Gründung in Berlin im Jahr 2012 brachte der Urban Sports Club das vielfältigste Sportnetzwerk in immer mehr Städte. Die Strategie ist klar definiert: "In urbanen Ballungsgebieten werden auf engem Raum verschiedene Sportanbieter und -arten in einer Mitgliedschaft zusammengefasst, der Mehrwert für Nutzer ist enorm", erklärt Co-Gründer und CEO Benjamin Roth. "Denn anstatt einzelne Mitgliedschaften oder Eintritte kaufen zu müssen, checken unsere Mitglieder bequem per Smartphone-App bei allen Anbietern ein und können direkt mit dem Sport loslegen."



Mit der jüngsten Erweiterung nach Hannover, Dresden und ins Ruhrgebiet verwirklicht der Urban Sports Club sein Ziel, in allen deutschen Städten mit über 500.000 Einwohnern vertreten zu sein. Bereits beim Launch jeder neuen Stadt kann der Kunde mit einem vielfältigen Angebot an Sportarten, wie zum Beispiel Yoga, Fitness, Schwimmen, EMS oder Bouldern, rechnen. In der Folge wird das Angebot sukzessiv ausgebaut. So sind in Städten wie Hamburg, München, Berlin und Köln bereits jeweils hunderte Sportanbieter inbegriffen.



Vielfalt & Flexibilität beim Sport



Beim Urban Sports Club sucht man sich über die Website oder per Smartphone-App seinen Sport zur gewünschten Zeit und am gewünschten Ort aus. Bei Kursen oder Teamsport kann man seinen Platz direkt reservieren; bei Fitnessstudios oder Kletterhallen checkt man einfach ohne Voranmeldung per QR-Code-Scan vor Ort ein. Die Bezahlung der monatlichen Mitgliedschaften in den Preisstufen 29, 59 und 99 Euro erfolgt per Bankeinzug, PayPal oder Kreditkarte. Im Gegensatz zu anderen Sportanbietern kann die Mitgliedschaft stets bis zu sechs Monate pausiert oder zum Ende des Folgemonats gekündigt werden. Interessant für Arbeitgeber: Flexible Firmenkonditionen werden je nach Wünschen zusammengestellt und leisten einen wertvollen Beitrag zur internen Gesundheitsförderung.



Pressekontakt: Torsten Müller Head of Marketing & PR +49 179 36 56 404 torsten@urbansportsclub.com http://www.urbansportsclub.com/presse