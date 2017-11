Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Frankfurt am Main (pta021/16.11.2017/10:45) - Die Impera Total Return AG: Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung vom 15.11.2017



_Große Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten _Name in Ferax Capital AG geändert _Wiederherstellung der Dividenfähigkeit



Frankfurt, den 16.11.2017. Die Impera Total Return AG, eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Nebenwerten, gibt die Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung vom 15.11.2017 bekannt. Die Versammlung verlief sachlich und konnte zügig durchgeführt werden. Die Anträge der Verwaltung wurden mit überwältigender Mehrheit beschlossen. Damit soll der Name in Ferax Capital AG geändert, ein genehmigtes Kapital geschaffen und eine vereinfachte Kapitalherabsetzung zur Wiederherstellung der Dividendenfähigkeit durchgeführt werden. "Wir danken den Aktionären für das Vertrauen und freuen uns, dass die Gesellschaft nun, vorbehaltlich eventueller Anfechtungsklagen, über zeitgemäße Kapitalbeschlüsse verfügt", sagt Sascha Magsamen, Alleinvorstand der Gesellschaft. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden nach Ablauf entsprechender Fristen unverzüglich umgesetzt und die entsprechenden wertpapiertechnischen Schritte zum Vollzug eingeleitet.



Der Vorstand



Disclaimer: Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Impera Total Return AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktie der Impera Total Return AG dar.



Kontakt: IMPERA Total Return AG Hausener Weg 29 60489 Frankfurt am Main



Telefon +49 (0) 69/788 088 06-21 Telefax +49 (0) 69/788 088 06-88 Web: www.impera.de E-Mail: info@impera.de



(Ende)



Aussender: IMPERA Total Return AG Adresse: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Sascha Magsamen Tel.: +49 69 78808806-21 E-Mail: info@impera.de Website: www.impera.de



ISIN(s): DE0005751309 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1510825500454



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 16, 2017 04:45 ET (09:45 GMT)