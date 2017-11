Der Ertrag aus dem Verkauf der Apartments im Großraum von San Francisco und der Büros in Dublin, Irland, sollen für den Erwerb von 996 Einheiten in vier Mehrfamilienhäusern im Pazifischen Nordwesten sowie für die Rückzahlung nicht abgesicherter Verbindlichkeiten genutzt werden

Die weltweit tätige Investmentgesellschaft Kennedy Wilson (NYSE:KW) ("KW") hat heute zwei Verkäufe von Immobilien-Assets bekanntgegeben, die einen Bruttoertrag von 304 Mio. US-Dollar für das Unternehmen erzielen. Summer House, eine dem Unternehmen zu hundert Prozent gehörende Apartmentsiedlung aus 615 Einheiten in Alameda, Kalifornien, wurde für 231 Mio. US-Dollar verkauft. Das stellt die größte Transaktion von Mehrfamilienhäusern im Großraum von San Francisco im Jahr 2017 und eine der größten Einzel-Asset-Immobilientransaktionen, die je in der Region verzeichnet werden konnten, dar. Außerdem hat das Unternehmen den Verkauf von Gardner House, einem Bürogebäude in Dublin, Irland, mit 75.600 Quadratfuß für 73 Mio. US-Dollar abgeschlossen.

Mit beiden Verkäufen wird KW im vierten Quartal insgesamt voraussichtlich einen Profit von ungefähr 130 Mio. US-Dollar generieren können.

KW wird den Ertrag aus Summer House und Gardner House über 1031 Wechsel in vier separate Mehrfamilien-Assets mit insgesamt 996 Einheiten im Pazifischen Nordwesten reinvestieren und außerdem im Rahmen von KWs revolvierender Kreditfazilität nicht abgesicherte Verbindlichkeiten anzahlen. Zu den frisch übernommenen Mehrfamilienobjekten, die im Durchschnitt 40 Jahre neuer als Summer House sind, gehören Latitude, eine Apartmentsiedlung mit 210 Einheiten, die im Jahr 2008 in Happy Valley, Oregon, gebaut wurde, und Heatherwood, eine Apartmentsiedlung mit 264 Einheiten in Gresham, Oregon. Bei den verbleibenden beiden Übernahmen von Mehrfamilienobjekten geht es um 522 Einheiten auf den Märkten der Großräume Seattle und Portland. Ihr Abschluss wird vor Ende 2017 erwartet.

"Diese Verkäufe stellen einen bedeutenden Schritt hin zu unseren Zielen bei der Weiterverwendung von Kapital und unseren laufenden Bestrebungen dar, die Qualität unserer Assets aufzuwerten und gleichzeitig innerhalb des gesamten Portfolios von KW mehr Liquidität zu schaffen", sagte William J. McMorrow, Vorstandsvorsitzender und CEO von KW. "Ein zentraler Teil dieser Strategie besteht in unseren Mehrwert schaffenden Kapital- und Managementinitiativen. Bei Summer House konnten wir die Nettoergebnisse in sieben Jahren um 109 erhöhen, während sich die Bay Area als einer der Märkte des Landes mit dem höchsten Wachstum bei Arbeitsplätzen und Immobilien etablierte. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Mehrwert umsetzen und uns neue Gelegenheiten im Pazifischen Nordwesten sichern können einer Region, in der es unserer Ansicht nach noch viel Potential für zukünftiges Wachstum gibt."

Die Veräußerung von Summer House war in den vergangen Monaten der zweite bedeutende Wohnungsverkauf für die Mehrfamilien-Gruppe von KW. Im Juli 2017 verkaufte das Unternehmen Rock Creek Landing in Kent, Washington, für 109 Mio. US-Dollar und nutzte den Ertrag für die Finanzierung der Übernahme von 90 East, einem 573.000 Quadratfuß großen Bürocampus in Issaquah, Washington. Innerhalb von vier Monaten nach der Übernahme von 90 East handelte das Team von Kennedy Wilson eine Mietvertragsverlängerung auf 177.000 Quadratfuß mit Costco aus. Die Vermietung wurde über die aktuelle Laufzeit hinaus um weitere sieben Jahre verlängert. Damit konnte für dieses Büro-Asset in guter Lage langfristige Stabilität gesichert werden.

Über Kennedy Wilson

Kennedy Wilson (NYSE:KW) ist eine weltweit tätige Immobilien-Investmentgesellschaft. Wir besitzen und betreiben Immobilien sowohl selbst als auch über unsere Investmentmanagement-Plattform und investieren in sie. Unser Fokus liegt auf Mehrfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien im Westen der USA, im Vereinigten Königreich, Irland, Spanien, Italien und Japan. Um unser Anlagegeschäft zu vervollständigen, bieten wir außerdem Immobilienservices vorrangig für Kunden im Bereich Finanzdienstleistungen. Weitere Informationen über Kennedy Wilson finden Sie hier: www.kennedywilson.com.

Besonderer Hinweis zu den zukunftsgerichteten Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten sind, gelten nach den US-amerikanischen Wertpapiergesetzen als "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind Schätzungen, die die aktuellen Erwartungen unserer Unternehmensleitung widerspiegeln, auf Annahmen basieren, die sich als unrichtig erweisen können, sowie bekannten und unbekannten Risiken unterliegen. Dementsprechend können unsere tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich und in ungünstiger Weise von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit genannten Ergebnissen oder Leistungen abweichen, u. a. aus Gründen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die oben erwähnten Verkäufe werden zum Beispiel eventuell keine Profite der Höhe generieren, die wir aktuell erwarten. Die von uns beabsichtigten Übernahmen werden außerdem eventuell nicht zu günstigen Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen werden. Außerdem werden wir eventuell nicht in der Lage sein, unser aktuelles Tempo bei Übernahmen oder Veräußerungen beizubehalten oder Immobilien ermitteln können, die wir in der Zukunft zu Bedingungen erwerben werden, die wir attraktiv finden, und unser aktuelles Immobilienportfolio wird eventuell nicht so gut abschneiden wie erwartet. Sie sollten sich dementsprechend nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich vorgeschrieben wird.

