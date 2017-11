Bei 90 Euro bestätigte die Aktie von Merck nach dem marktbedingten Rückgang in den vergangenen Tagen erneut ihre derzeit bedeutende Unterstützung. Diese hatte bereits im August die Notierungen gehalten, als die Aktie vom Rekordhoch bei 115,20 Euro zurückkam. Diesmal gab sie vom Zwischenhoch bei 100,95 Euro nach. Erstmals in Erscheinung trat dieser Support im November vor einem Jahr. Hält diese wichtige Unterstützung, könnte sich bei der Aktie von Merck nun eine Erholung ergeben, die sie bereits auf kurze Sicht zurück zum vorherigen Hoch um 101 Euro führen könnte, zumal sich knapp darunter derzeit auch die aktuell bei 100,57 Euro verlaufende 200-Tage-Linie und die bei 100,32 Euro verlaufende 40-Wochen-Linie befindet. Ein Unterschreiten sollte allerdings vermieden werden, da sich sonst die nächsten Haltemarken um 82 und 71 Euro befinden könnten. Für eine gute Stimmung in der Merck-Aktie sorgten am Donnerstag auch die Analysten von Bernstein Research. Sie hatten die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns mit einer Einstufung auf Outperform und einem Kursziel von 115 Euro wieder ...

