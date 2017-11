Die Wertpapierexperten der Bank Berenberg haben ihr Kursziel für die Aktien des Faserherstellers Lenzing von 140,00 auf 120,00 Euro herabgestuft. Die Anlageempfehlung bestätigte Berenberg mit "Hold".

Nachdem Lenzing am Mittwoch Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt hatte, haben die Berenberg-Analysten um Sebastian Brey ihre Bewertung der Lenzing-Papiere aktualisiert. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) hatte die durchschnittlichen Analystenerwartungen leicht verfehlt. Belastet haben dürfte auch die Aussicht auf eine Überkapazität in der Viskoseproduktion: "Der einzige Schluss den wir daraus ziehen können, ist dass die Gewinnschätzungen für Lenzing nun fallen müssen - deutlich.", heißt es in dem Update.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 10,51 Euro für 2017, sowie 8,07 bzw. 9,53 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,20 Euro für 2017, sowie 3,90 für je 2018 und 2019.

Am Donnerstag notierten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse mit minus 2,38 Prozent bei 100,55 Euro.

