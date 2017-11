Die Wertpapierexperten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Faserherstellers Lenzing zum zweiten Mal in dieser Woche gesenkt. Die Deutsche Bank sieht nun das Kursziel für Lenzing-Papiere bei 110,00 Euro. Erst am Montag war das Kursziel von 132,00 auf 120,00 Euro gesenkt worden. Das Anlagevotum wurde hingegen mit "Hold" bestätigt.

Lenzing hatte am Mittwoch Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Das Analystenteam um Matthias Pfeifenberger bewerten die Ergebnisse als "ok" aber leicht an den Erwartungen vorbei. Der Ausblick präsentiere sich zurückhaltend, da das Angebot bis in das Jahr 2019 stärker wachsen dürfte als die Nachfrage.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche-Bank-Analysten 10,07 Euro für 2017, sowie 7,87 bzw. 7,84 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,30 Euro für 2017, sowie 3,00 für je 2018 und 2019.

Am Donnerstagmittag notierten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse mit minus 2,91 Prozent bei 100,00 Euro.

