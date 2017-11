"Mit dem Ausbau der Zinkoxid- beziehungsweise Zinkcarbonat-Produktion investieren wir in die Zukunftsfähigkeit unseres weltweit zweitgrößten Standorts. Lanxess ist und bleibt ein Unternehmen mit starken Wurzeln in Krefeld und in ganz Nordrhein-Westfalen", erklärt Rainier van Roessel, Vorstandsmitglied bei Lanxess, während des offiziellen ersten Spatenstichs.

"Die dritte Produktionsstraße wird unsere globale Position als Hersteller und Lieferant von Zinkoxid weiter stärken", ergänzt Philipp Junge, Leiter des Geschäftsbereichs Rhein Chemie. "Sie gibt uns die Möglichkeit, den Bedarf langfristig zu decken und etwaige Engpässe in der Produktion zu vermeiden." Lanxess ist einer der wenigen Hersteller weltweit, die Zinkoxid über eine nasschemische Fällung ...

