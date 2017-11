Bad Marienberg - Rumänien und Bulgarien machen Fortschritte bei der Justizreform und der Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität, allerdings bleibt noch viel zu tun. Zu diesem Ergebnis kam die EU-Kommission in ihren Berichten zu den beiden EU-Mitgliedstaaten, die sie am Mittwoch in Brüssel veröffentlicht hat.

