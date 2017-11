Zürich (ots) - Weihnachten 2017



Weihnachtsstimmung breitet sich langsam aus - auch in den

Migros-Filialen. Die Zeit, gemeinsam zu feiern, ist auch die Zeit, an

alle jene Menschen zu denken, die mit ihren Sorgen und Nöten auf sich

selbst gestellt sind. Mit dem Kauf von Schoggi-Herzen können

Migros-Kunden auch dieses Jahr Menschen in der Schweiz unterstützen,

die soziale oder finanzielle Not leiden. Der gesammelte Spendenbetrag

wird von der Migros um eine Million Franken erhöht und geht an fünf

Schweizer Hilfswerke. Mit dem diesjährigen Weihnachts-TV-Spot wird in

einer rührenden Geschichte thematisiert, dass niemand an Weihnachten

alleine sein soll.



Gemeinsam mit ihren Kunden möchte die Migros dazu beitragen, dass

notleidende Menschen in der Schweiz die nötige Unterstützung erhalten

und Weihnachten nicht alleine feiern müssen. In der Schweiz gibt es

viele Menschen, die mit ihren Nöten auf sich selbst gestellt sind. Ob

soziale oder finanzielle Sorgen - oftmals sind es nur vermeintliche

Kleinigkeiten, die diese Menschen aus der Bahn werfen. Darum sammelt

die Migros auch dieses Jahr mit dem Verkauf von Schoggi-Herzen

Spenden. Die Spendensumme, die Ende Jahr von der Migros um eine

Million Franken erhöht wird, kommt vollumfänglich den Hilfswerken

Caritas, Heks, Pro Juventute, Pro Senectute und Winterhilfe zugute.

Diese Organisationen haben nachhaltige Projekte ins Leben gerufen,

durch die alleingelassene Menschen unterstützt werden - zum Beispiel

mit einem Weihnachtsfest, einem Sorgentelefon für junge Menschen,

einem Besuchsdienst für alleinstehende Senioren oder diversen

Beratungs- und Integrationsprogrammen.



Der Weihnachts-TV-Spot erzählt die Geschichte eines kleinen

Migroswichtels Eine rührende Weihnachtsgeschichte zeigt einen kleinen

Migroswichtel, der in der Laser-Box als Kassenscanner die Kassiererin

unterstützt und all die Weihnachtsartikel der Migros in

Höchstgeschwindigkeit eintippt. In seiner Scanner-Box fühlt er sich

so kurz vor den Festtagen ganz alleine. Gerne möchte auch er einmal

Weihnachten feiern. Was unser Wichtel zu diesem Zeitpunkt noch nicht

weiss: In den anderen Kassen leben noch weitere Migroswichtel. Der

TV-Spot setzt das Thema "Lassen wir niemanden alleine" in Szene und

ruft zum Spenden auf.



Sieben verschiedene Migroswichtel können auch als Hörspielfiguren

gesammelt werden. Sie beinhalten je eine spannende Geschichte, die

via Migros Play-App auf dem Smartphone oder der bereits von

StoryMania bekannten Hörbox abgespielt werden kann. Pro Sammelkarte

mit zehn Stickern gibt es gratis eine Hörspielfigur. Einen Sticker

gibt es ab einem Einkauf von 20 Franken. Sammeln kann man vom 21.

November bis 25. Dezember 2017.



Die Spendenaktion mittels Kauf von Schoggi-Herzen im Wert von 6,

10 und 15 Franken findet in allen Migros-Filialen statt und dauert

bis 24. Dezember 2017. Auch Spenden per Einzahlungsschein auf das

Spendenkonto PC 30-620742-6 sind möglich. Weitere Informationen:

www.migros.ch/weihnachten



Zürich, 16. November 2017



Link zu Bildmaterial und TV-Spot:

http://media.migros.ch/images/2017schoggiherzen01.jpg

http://media.migros.ch/images/2017schoggiherzen02.jpg TV-Spot:

https://youtu.be/UWf3ow0TvLU



