Übergeordnet kann bereits seit Anfang 2016 ein intakter Aufwärtstrend in der Aktie von Salzgitter eingezeichnet werden, innerhalb dessen es von 16,80 Euro auf ein bisheriges Verlaufshoch von 44,28 Euro bis Ende Oktober abwärts ging. Dann aber schwenkte Salzgitter in eine kurzfristige Konsolidierung innerhalb eines bullisch anmutenden Trendkanals ein und gab auf die 50-Tage-Durchschnittslinie sowie ein Kursniveau von 39,10 Euro nach. Am Mittwoch stabilisierte sich der Wert wieder, drehte zur Oberseite ab und testete im heutigen Handelsverlauf die obere Trendkanalbegrenzung. Ein Ausbruch darüber dürfte entsprechend weiteres Kurspotenzial freisetzen und eröffnet besonders gute Handelschancen.

Ausbruch nur eine Frage der Zeit ...

