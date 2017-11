Fast der gesamte Anstieg der Monate August und September ist dahin - nur geht es deutlich schneller und volatiler abwärts, als es zuvor nach oben ging. Was ist los mit Evotec (ISIN: DE0005664809)? Eigentlich gar nichts - was das Unternehmen angeht. Die letzte Woche präsentierte Quartalsbilanz war tadellos. Sie hatte nur einen Haken: Zu viele Anleger hatten erwartet, dass es erneut eine Anhebung der Prognosen geben werde, weil das zuvor so regelmäßig der Fall war. Hier ist damit sogar "sehr gut" nicht gut genug. Also begann man, Gewinne mitzunehmen - und das artete aus. Grund:

Die Aktie ist eben eher markteng. Da können größere Verkaufsorders viel bewegen, wenn nicht vergleichbar starkes Kaufinteresse den Druck ausgleicht. Und fallen die Kurse erst einmal unter charttechnische Unterstützungen, bleiben die Käufer natürlich erst einmal weg, warten, bis sich ein Boden bildet, eine wichtige Unterstützung hält. Doch weil der Druck die Aktie stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...