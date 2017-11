Stuttgart - Der Dachfonds LBBW FondsPortfolio Kontinuität (ISIN DE0009780510/ WKN 978051) investiert überwiegend in ein breit diversifiziertes Renten- und Geldmarkt-Fondsportfolio, so die Experten von LBBW Asset Management.Der Fonds enthalte auch in geringem Maße nationale und internationale Aktienfonds. Insgesamt müsse der Dachfonds mindestens 51% an Zielfonds im Rentenbereich halten. Im Gegenzug dürfe die Aktienquote maximal 33% betragen. Der Erwerb von Immobilienfonds sei ausgeschlossen.

Den vollständigen Artikel lesen ...