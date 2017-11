Berlin (ots) - Fokus wieder stärker auf das Verständnis von Texten lenken



Am morgigem Freitag, dem 17. November, findet der Bundesweite Vorlesetag statt. Dazu erklärt der kultur- und medienpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marco Wanderwitz:



"Der Bundesweite Vorlesetag wirbt für die eminente Bedeutung des Vorlesens. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion freut sich, dass sich dieses Jahr über 164.000 Bürgerinnen und Bürger für das Vorlesen engagieren. Von der Zivilgesellschaft organisiert und getragen, hat sich der Aktionstag für das Vorlesen zu einer festen Institution entwickelt.



Wichtig ist, dass das Vorlesen nicht nur einmal im Jahr stattfindet, sondern kontinuierlich und regelmäßig geschieht - durch die Eltern und Verwandte, in Kitas und Schulen. Viele ehrenamtlich Engagierte, z. B. Senioren, lesen regelmäßig in Kindergärten oder Schulen vor und begeistern die Kinder für das geschriebene Wort.



Wissenschaftliche Studien zeigen immer wieder: Vorlesen bereichert die Entwicklung von Heranwachsenden. Es vermittelt einen größeren Wortschatz und ein besseres Textverständnis. Kinder genießen es, vorgelesen zu bekommen. Es gibt kaum eine bessere Bildungsförderung.



Kulturelle Bildung muss ein Schwerpunktthema der nächsten Bundesregierung, aber auch auf allen staatlichen Ebenen sein. Bei aller notwendigen Konzentration auf die Anforderungen der Digitalisierung und den Umgang mit neuen Medien dürfen die elementaren Schlüsselqualifikationen nicht außer Acht gelassen werden. Dazu gehören das Verständnis von und die Auseinandersetzung mit Texten. Jeder Medienkompetenz vorausgehen muss die Fähigkeit, das geschriebene Wort zu erfassen. Diese hilft auch am besten gegen die Verbreitung von Fake News.



Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt den Bundesweiten Vorlesetag und dankt den Initiatoren und allen Beteiligten für ihr großes Engagement!"



