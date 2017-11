Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain diversifiziert Krypto-Mining-Strategie durch Coinstream

Vancouver, British Columbia. 16. November 2017 - Global Blockchain Technologies Corp. (TSX V: BLOC; Frankfurt: BWSP; OTC: BLKCF) ("GBT" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass der Kryptowährungs-Miner Coinstream Mining Corp. ("Coinstream") ein Abkommen mit Distributed Mining Inc. ("DMI" oder "Distributed Mining") für eine Stammaktieninvestition geschlossen hat. Laut Abkommen wird Coinstream 1.000.000 Stammaktien der DMI für $1.500.000 kaufen, was einer Beteiligung von 25% an DMI entspricht. Gemäß der am 11. November 2017 bekannt gegebenen Transaktion wird GBT eine 40,9%-Beteiligung an Coinstream erwerben.

Diese Investition in DMI wird Coinstream zu einem Sitz im Board berechtigen. Das Abkommen schließt ebenfalls eine Beteiligungsvorschrift ein, um in der Zukunft ihre Beteiligung von 25% oder höher beizubehalten.

DMI ist ein Blockchain-Softwareunternehmen, das Software entwirft, das allen Geräten das Mining von Kryptowährungen ermöglicht. Die Software wird zum Herunterladen von Distributed Mining oder von ihren Partner-Webseiten zur Verfügung stehen. Angeschlossene Geräte können dann Mining-Vorgänge durch ihre Geräte (einschließlich, aber nicht darauf begrenzt, Mobiltelefone, Spielekonsolen usw.) durchführen.

Distributed Mining würde jedem mit einem angeschlossenen Gerät erlauben, ein Software-Paket herunterzuladen und zu installieren, das ihm Zugang zum optimierten Kryptowährungs-Mining gibt. Die verteilte Mining-Plattform wird in der Lage sein, variable Mining-Voraussetzungen zu optimieren und ihr Design ist besonders gut geeignet für Spielekonsolen, von denen es zurzeit über 100 Millionen angeschlossene Einheiten gibt. Spielekonsolen haben eine stärkere Rechenleistung als die üblichen Laptop/Desktop-Computer, was sie zum perfekten Gerät für die Anwendung der verbreiteten Mining-Plattform macht, da Einzelpersonen ihre ruhenden Konsolen arbeiten lassen können, um ihnen wertvolle Kryptowährungs-Tokens zu verdienen.

Shidan Gouran, President von GBT, sagte: "Distributed Mining repräsentiert eine vielversprechende Gelegenheit eines neuen Zugangsniveaus zur Welt der Kryptowährungen. Mit digitalen Tokens im Wert von über 10 Milliarden Dollar, die täglich die Hände wechseln, liegt die Krypto-Mining-Welt fest in der Domäne nur jener mit leistungsstarken Computern, die speziell für das Kryptowährungs-Mining entworfen wurden.

Distributed Mining ist eine aufregende Gelegenheit, da es die Mining-Welt für die algebraisch nachweisbare Leistung von Zahlen öffnet, in dem sie jedem Einzelnen mit einem angeschlossenen Gerät die Teilnahme am Kryptowährungs-Mining in Partnerschaft mit DMI ermöglicht und damit die gewaltige nicht spezifische Anwendung vorhandener Rechenleistung wirksam einsetzt und die Bindung an die Notwendigkeit riesiger und teurer Leistungsquellen eliminiert, die von herkömmlichen Miners benötigt werden. Wir glauben, dass dies das Potenzial besitzt, die Mining-Landschaft signifikant zu verändern."

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte www.globalblockchain.io.

Über Global Blockchain Technologies Corp.

Global Blockchain Technologies Corp. ist eine Investmentgesellschaft, die Investoren Zugang zu einem Beteiligungskorb innerhalb des Blockchain-Sektors bietet, der von einem Expertenteam bestehend aus Branchenpionieren und Erstanwender aller großen Kryptowährungen verwaltet wird. Mit Blick darauf, der erste vertikal integrierte Urheber und Verwalter hochrangiger Blockchains und digitaler Währungen zu werden, konzentriert sich GBT auf die Vereinfachung des derzeitig mühsamen, langwierigen und komplizierten Prozesses, den interessierte Investoren durchlaufen müssen, um Exposition im Kryptowährungs-Sektor zu erhalten.

Durch GBTs vollständig unternehmenseigener Tochtergesellschaft Global Blockchain Mining Corp., hat das Unternehmen ein Abkommen geschlossen, um eine 49,9%-Beteiligung an CoinStream Mining Corp. ("Coinstream") zu erwerben. Damit soll das Streaming-Modell zum Einsatz kommen und bewährte erstklassige Betreiber sowie Geschäftsbetriebe im Gegenzug für einen Strom zukünftiger Kryptowährungsproduktion zu einem Fixpreis ausgewählt werden.

Das Unternehmen überprüft und beabsichtigt eine Vereinbarung mit seiner neu gegründeten unternehmenseigenen Tochtergesellschaft, Global Blockchain Mining Corp. zur Durchführung eines Arrangement-Plans zu schließen. Durch das Arrangement beabsichtigt das Unternehmen, Global Blockchain Mininf Corp. zusammen mit allen seinen Mining-Streaming-Beteiligungen als eine kanadische Aktiengesellschaft an die Börse zu bringen.

Der Abschluss der Vereinbarung und der Börsengang der Global Blockchain Mining werden der Genehmigung dieser Transaktion durch die Aufsichtsbehörden, der Genehmigung der Aktionäre, des Obersten Gerichtshofs vob British Columbia und der TSX Venture Exchange unterliegen.

GBT ist an der TSX Venture Exchange notiert und ihre Stammaktien werden unter dem Symbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen hinsichtlich GBT sind bei SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Unternehmenswebseite, www.globalblockchain.io zu finden.

Im Auftrag von:

GLOBAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES CORP.

Shidan Gouran President

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

