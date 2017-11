Düsseldorf (ots) - Im Fall eines Zustandekommens der Jamaika-Koalition wollen Union, FDP und Grüne in den nächsten vier Jahren für den Neubau von 1,5 Millionen Wohnungen sorgen. Dies geht aus dem Papier "Kommunen und Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse" hervor, das die Unterhändler am Mittwoch ausgehandelt haben und der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) vorliegt. "Unser Ziel ist es, für ausreichenden, bezahlbaren und geeigneten Wohnraum für alle zu sorgen und auch Eigentumsbildung gerade für Familien zu ermöglichen. Dabei sehen wir die Notwendigkeit, verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen so zu setzen und Investitionen so anzustoßen, dass in den nächsten vier Jahren insgesamt 1,5 Mio. neue Wohnungen gebaut werden", heißt es in dem Papier. "Wir werden dazu ein starkes Bündnis mit den Ländern, den Kommunen und allen relevanten gesellschaftlichen Akteuren anstreben", heißt es weiter. Zur Sicherstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse soll eine Kommission eingesetzt werden, die bis Ende 2018 konkrete Vorschläge erarbeiten soll, wie Strukturschwächen im ländlichen Raum bekämpft werden können.



