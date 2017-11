Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Aareal Bank nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Nach überarbeiteten Erwartungen für die Zinsentwicklung und die Steuerquote habe er nun auch seine Schätzungen für den Immobilienfinanzierer bis 2019 angepasst, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer Studie vom Donnerstag. Die Zinsen in der Eurozone dürften noch für längere Zeit tief bleiben, ergänzte er. Daher hatten die Kepler-Experten am vergangenen Montag, 13. November, den Bankensektor von "Overweight" auf "Neutral" gesenkt./ck/oca Datum der Analyse: 16.11.2017

ISIN: DE0005408116