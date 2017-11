Im Fokus von Nevada Zinc (WKN A14P3D / TSXV NZN) steht das Zinkprojekt Lone Mountain in Nevada. Doch das Unternehmen von Bruce Durham verfügt auch über eine sehr interessante, 75%ige Beteiligung an Generic Gold, die über mehrere vielversprechende Goldprojekte in einer schwer gefragten Region des Yukon verfügt. Von einem dieser Projekte gibt es nun interessante Neuigkeiten. Wie Nevada Zinc nämlich mitteilte, hat Generic ...

Den vollständigen Artikel lesen ...