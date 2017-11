Frankfurt am Main - Ines Dassing hat bereits zum 1. Oktober 2017 die Marketingleitung von UBS Asset Management Deutschland GmbH übernommen, so UBS Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In ihrer Position verantwortet sie zukünftig alle Marketingaktivitäten in den Märkten Deutschland, Österreich und Osteuropa. In ihrer vorangegangenen Tätigkeit war Ines Dassing bei NN Investment Partners (vormals ING Asset Management) tätig. Hier war sie für das strategische und operative Marketing in Deutschland verantwortlich. Darüber hinaus hat sie als Marketing-Beraterin für Fidelity Investments und die Deutsche Bank gearbeitet.

