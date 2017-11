BERLIN (Dow Jones)--Nach einem hart geführten Abwehrkampf gegen die Übernahme führen der Düsseldorfer Energieversorger Uniper und der finnische Konkurrent Fortum erste Gespräche. Fortum-Chef Pekka Lundmark und sein Uniper-Gegenüber Klaus Schäfer trafen sich vergangenes Wochenende zum Meinungsaustauch.

"Es war ein konstruktives Treffen", sagte Fortum-Chef Lundmark der Wirtschaftswoche. "Wir können nun einen Dialog mit Uniper beginnen, wie wir zukünftig zusammen arbeiten."

Fortum will der Uniper-Konzernmutter Eon die verbliebenen 47 Prozent an der Kraftwerkstochter für knapp 4 Milliarden Euro abkaufen. Schäfer wertete das als feindlichen Vorstoß, wollte lieber eigenständig bleiben. Doch Eon hat den festen Willen, Anfang 2018 seinen Anteil in den hohen Norden zu verkaufen. Sollte das Geschäft doch noch platzen, müsste Eon den Finnen bis zu 1,5 Milliarden Euro Vertragsstrafe zahlen.

Auch Uniper bestätigte das Treffen mit Fortum. Aktuell prüfen Vorstand und Aufsichtsrat das offizielle Übernahmeangebot. Am Dienstag soll das Ergebnis der Prüfung bekannt gegeben werden.

"Klaus und ich hatten ein gutes Gespräch wie wir zukünftig zusammenarbeiten werden. Ich bin optimistisch, dass uns das gemeinsam gelingt", beschrieb Lundmark die Atmosphäre und lobte die Uniper-Führungsmannschaft als gutes Management.

Nach dem öffentlich ausgetragenen Konflikt in finnischen und deutschen Medien ist es schwer vorstellbar, dass Schäfer an der Spitze bleibt, wenn der Einstieg vollzogen wird.

November 16, 2017

