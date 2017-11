Frankfurt - Investmentfonds flossen im September 2017 netto 13,1 Milliarden Euro zu, nachdem sie im August 11,1 Milliarden Euro einsammelten, so die Experten vom BVI.Beim Neugeschäft lägen offene Spezialfonds mit 6,8 Milliarden Euro vor den offenen Publikumsfonds, die 6,3 Milliarden Euro erzielt hätten. Geschlossene Fonds hätten neue Mittel von 0,03 Milliarden Euro verzeichnet. Seit Jahresbeginn würden sich die Zuflüsse in Investmentfonds auf netto 121,1 Milliarden Euro summieren. Aus freien Mandaten hätten institutionelle Anleger in diesem Zeitraum 10,1 Milliarden Euro abgezogen.

