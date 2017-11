IRW-PRESS: Nexus Gold Corp.: Nexus Gold bohrt in ersten Bohrlöchern bei Goldkonzession Rakounga (Burkina Faso) 32 m mit 1,01 g/t Au, einschließlich 2 m mit 5,56 g/t Au

Nexus Gold bohrt in ersten Bohrlöchern bei Goldkonzession Rakounga (Burkina Faso) 32 m mit 1,01 g/t Au, einschließlich 2 m mit 5,56 g/t Au

- 4 der ersten 5 Bohrlöcher durchschnitten Gold - Bohrloch RC-001 ergab 26 m mit 0,82 g/t Au, einschließlich 2 m mit 4,11 g/t Au - Bohrloch RC-002 ergab 32 m mit 1,01 g/t Au, einschließlich 2 m mit 5,65 g/t Au - Bohrloch RC-003 ergab 6 m mit 1,06 g/t Au, Bohrloch RC-005 ergab 4 m mit 1,38 g/t Au

Vancouver (Kanada), 16. November 2017. Nexus Gold Corp. (TSX-V: NXS, OTC: NXXGF, FSE: N6E) (Nexus oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse der ersten fünf RC-Bohrlöcher bekannt zu geben, die bei der Goldkonzession Rakounga, 109 Kilometer nördlich von Ouagadougou (Burkina Faso) gelegen, gebohrt wurden.

In vier der ersten fünf Bohrlöcher, die im Konzessionsgebiet gebohrt wurden, wurde eine Goldmineralisierung durchschnitten. In den Bohrlöchern RKG-17-RC-001 und RKG-17-RC-002 wurden bedeutsame Ergebnisse erzielt, wie etwa Abschnitte von 26 Metern mit einem Gehalt von 0,82 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au), einschließlich 4,11 Gramm Gold pro Tonne, sowie 32 Meter mit 1,01 Gramm Gold pro Tonne, einschließlich zwei Meter mit 5,65 Gramm Gold pro Tonne.

Das aktuelle Bohrprogramm wurde konzipiert, um das Potenzial der Kleinbergbaubetriebe (Orpaillages) hinsichtlich eines Mineralvorkommens bei Koaltenga, Porphyry und Gounga zu erproben. Alle fünf Bohrlöcher haben die Zone Koaltenga, einen etwa 800 Meter langen aktiven Orpaillage, angepeilt.

Die Ergebnisse der ersten fünf RC-Bohrlöcher bei Rakounga sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet: BOHRLOCH NEIGUNVON BIS LÄNGE Au (g/t) Zone G (m) (m) (m)

RKG-17-RC-00-50 102 128 26 0,82 Koalte 1 nga einschließli 108 110 2 4,11 Koalte ch nga einschließli 110 112 2 2,44 Koalte ch nga einschließli 112 114 2 2,36 Koalte ch nga RKG-17-RC-00-50 108 140 32 1,01 Koalte 2 nga einschließli 112 114 2 2,36 Koalte ch nga einschließli 114 116 2 2,99 Koalte ch nga einschließli 116 118 2 3,10 Koalte ch nga einschließli 120 122 2 5,65 Koalte ch nga RKG-17-RC-00-50 108 114 6 1,06 Koalte 3 nga RKG-17-RC-00-50 NSR Koalte 4 nga RKG-17-RC-00-50 130 132 4 1,38 Koalte 5 nga Wir sind mit dem Auftakt dieses Programms sehr zufrieden, sagte Warren Robb, Senior Geologist von Nexus. Die Größe dieser Abschnitte ist vielversprechend, weshalb wir diese Strukturen entlang des Streichens weiterhin erproben werden, fügte Herr Robb hinzu.

Die 250 Quadratkilometer große Konzession Rakounga grenzt an die unternehmenseigene 38 Quadratkilometer große Konzession Bouboulou an. Das Unternehmen meldete kürzlich die Ergebnisse seines ersten Diamantbohrprogramms bei Bouboulou, wobei neun der ersten zehn Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten haben. Die Höhepunkte dieses Programms beinhalten 4,41 Gramm Gold pro Tonne auf 8,15 Metern, einschließlich 23 Gramm Gold pro Tonne auf einem Meter, 5,21 Gramm Gold pro Tonne auf 3,05 Metern, einschließlich 15,50 Gramm Gold pro Tonne auf einem Meter, sowie 1,04 Gramm Gold pro Tonne auf 23 Metern.

Gesteinsprobennahmen durch das Unternehmen bei Rakounga haben bei jedem der drei oben genannten Orpaillages positive Ergebnisse geliefert. Beim Orpaillage Porphyry wurden vier Gesteinsproben entnommen, die hohe Goldwerte von 19,95, 2,57 bzw. 1,175 Gramm Gold pro Tonne ergaben.

Aus den Abbaustätten des Kleinhandwerksbetriebs Gounga, der sich etwa 1.000 Meter südlich des Kleinhandwerkbetriebs Porphyry befindet, wurden insgesamt acht Proben entnommen. Die Proben GGA-05 und GGA-07 wiesen Goldwerte von 14,90 g/t Au bzw. 5,30 g/t Au auf.

Die ersten Gesteinsproben aus den Halden der handwerklichen Abbaustätten des Kleinhandwerkbetriebs Koaltenga lieferten Werte von 17,30 g/t Au, 2,33 g/t Au bzw. 1,45 g/t Au.

Bei den Konzessionen Bouboulou und Rakounga wurden bis dato acht goldhaltige Zonen identifiziert. Die Bohrungen sind im Gange und weitere Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie erhalten, geprüft und verifiziert wurden. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41463/Nexus-NewsR elease-RakoungaResults-Nov162017-FINAL_dePrcom.001.jpeg

Über das Unternehmen

Nexus Gold Corp. ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Sitz in Vancouver, das in einigen der besten Bergbaugebiete der Welt tätig ist. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist zurzeit auf zwei Goldprojekte in Burkina Faso (Westafrika) gerichtet. Das Goldprojekt Bouboulou umfasst die 38 Quadratkilometer großen Bouboulou-Schürfrechte sowie die angrenzende 250 Quadratkilometer große Goldkonzession Rakounga. Die Goldkonzession Niangouela ist ein 178 Quadratkilometer großes Projekt, bei dem hochgradiges Gold in und im Umfeld eines primären Quarzerzgangs mit einer Länge von einem Kilometer und einer damit in Zusammenhang stehenden Scherzone vorkommt. Für weitere Informationen über diese Projekte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.nexusgoldcorp.com.

Der Chefgeologe Warren Robb P.Geo. ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich.

Für das Board of Directors NEXUS GOLD CORP. Peter Berdusco President & Chief Executive Officer 604-558-1920 www.nexusgoldcorp.com NEXUS GOLD CORP. Suite 720 - 700 West Pender Street Vancouver, BC V6C 1G8 Telefon: 604.558.1920

