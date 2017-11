Bocholt (ots) -



Gigaset pro, Anbieter professioneller Kommunikationslösungen für kleine und mittlere Unternehmen, präsentiert das Modell Maxwell 2. Das neue Desktop-Telefon für die professionelle Geschäftskommunikation vervollständigt die Produktpalette von Gigaset pro für das Jahr 2017 und nimmt innerhalb der Maxwell-Familie die perfekte Position zwischen den Maxwell Basic- und Maxwell 3-Geräten ein. Zusammen mit dem kürzlich eingeführten Maxwell Expansion Module bietet Gigaset pro jetzt ein solides Portfolio an IP-Desktop-Lösungen.



Programmier- und erweiterbares Tastenfeld



Das neue Gigaset Maxwell 2 wurde entwickelt, um Vieltelefonierer und ihre Unternehmen auf komfortable Weise zu unterstützen. Der große monochrome TFT-Bildschirm bietet auch bei großen Winkeln und großen Entfernungen eine intuitive Bedienung und eine deutliche Übersicht. Darüber hinaus zeigt die von vorne und hinten sichtbare LED-Anzeige auf der Oberseite des Geräts Aktivität an. Acht programmierbare Tasten für Besatzlampenfelder (BLF) und Kurzwahl ermöglichen dem Benutzer die einfache Annahme und Weiterleitung eingehender Anrufe. Und selbst für Benutzer, die mehr Tasten benötigen, ist das Maxwell 2 eine gute Wahl, da sowohl eine rechts- als auch linksseitige Erweiterung mit bis zu drei Maxwell Expansion Modules möglich ist.



Interoperabilität



Ebenso wie das Maxwell Basic und das Maxwell 3 basiert das neue Maxwell 2 auf der hoch entwickelten Software Plattform von Gigaset pro - Interoperabilität ist daher gewährleistet. Julien Marguerite, Leiter Business Customers International Sales bei der Gigaset pro Group: "Dies führt zu einer verbesserten Time-to-Market und einem professionelleren Service. Wir beobachten einen enormen Wandel hin zu IP-Diensten innerhalb der B2B-Telekommunikationsbranche - sowohl vor Ort als auch in der Cloud, in Kombination mit einer größeren Servicemöglichkeit und dem Aufstieg des Internets der Dinge in der IT-Branche. Das Maxwell 2 ist für führende PBX- und Cloud-basierte VoIP-Telefonie-Anbieter zertifiziert, einschließlich der Netzwerke von Plattformen, die auf Broadsoft, Kwebbl, Centile und Asterisk basieren. Unsere Gigaset pro Software Plattform gewährleistet Kompatibilität, Qualität und Interoperabilität für zertifizierte Netzwerke. Außerdem werden das Maxwell Basic, das Maxwell 2 und 3 sowie zukünftige Produkte auf derselben Plattform basieren. Dies bedeutet, dass das Produkt für Wiederverkäufer leicht zu verkaufen ist, da es sich um eine bewährte und zertifizierte Technologie handelt."



Komplette Kommunikationslösung



Das Maxwell 2 ist zwischen dem Maxwell Basic und dem Maxwell 3 angesiedelt. Im Vergleich zum "standardmäßigen" Maxwell Basic Telefon bietet es den Endbenutzern zusätzlichen Komfort und ist ein funktionelleres Gerät als das Maxwell 3. Ron Cottaar, Marketingleiter EMEA bei Gigaset pro: "Bei Gigaset verfügen wir über die Premium-Marke und erstklassige Produkte zur Unterstützung kompletter Kommunikationslösungen. Unser Ziel ist es, Endpunktgeräte aller Art als Zugangspunkt zu Unified Communications (UC) anzubieten. Aus diesem Grund bieten wir ein einzigartiges Portfolio an, das alle denkbaren persönlichen Endgeräte abdeckt. Von Gigaset Smartphones und Gigaset DECT-Telefonen bis hin zu einer Reihe von Desktop-Telefonen im Bereich der Maxwell-Serie. Mit der Maxwell-Linie, und dem Maxwell 2 im Besonderen, haben wir den Fokus auf die Benutzerfreundlichkeit und die Kundennachfrage gelegt. In Kombination mit dem Maxwell Expansion Module und früheren Maxwell-Modellen sind wir mit diesem neuen Mitglied der Maxwell-Familie in der Lage, ein vollständiges IP-Desktop-Portfolio anzubieten. Auf diese Weise verbessern wir unsere Zusammenarbeit mit Internet Service Providern, da diese ein komplettes Portfolio separaten Produkten bevorzugen. 'Solution wise Selling' wird daher in den kommenden Jahren neben DECT- und Smartphone-Verkäufen über denselben Wiederverkäufer und den Vertrieb mit ISP-Zertifizierungen ein wichtiger Schwerpunkt sein."



Über Gigaset pro



Gigaset pro - Teil der Gigaset Group - beliefert Geschäftskunden auf der ganzen Welt mit seiner breiten Palette an Premium-Produkten und bietet Kommunikationslösungen mit der Flexibilität und den Funktionen zur Erfüllung der Anforderung ihres einzigartigen Geschäftsumfeldes. Produkte von Gigaset pro sind darauf ausgelegt, in jedem Bereich - einschließlich Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und Kompatibilität - zu überzeugen. Gigaset vertreibt sein pro-Portfolio über ein Netzwerk zertifizierter Partner und dabei schwerpunktmäßig über EMEA.



