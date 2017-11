Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-16 / 14:47 *- *"darly" steht für höchsten Qualitätsanspruch und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis - Kunden profitieren von modernster Technik und optimalem Tragekomfort - Passende darly Feuchttücher mit 99,5% Feuchtigkeitsgehalt komplettieren das Angebot *München, 16. November 2017:* windeln.de, einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa und für Kunden in China, hat sein Eigenmarkensortiment mit der Windelmarke "darly" erweitert. Die Verwendung von Premium Materialien sowie der Einsatz der neuen Dryway-Technik mit der drei-Bahnen-Absorption, bieten den kleinen Lieblingen der Kunden einen hervorragenden Qualitätsstandard und einen langen und angenehmen Tragekomfort. Die drei Bahnen-Technologie sorgt dafür, dass sich die Flüssigkeit schnell und gleichmäßig verteilt, damit Babys lange trocken bleiben und nicht lange Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Die darly Windel ist zudem besonders weich und optimal geformt, sodass sie sich sanft an die Babyhaut anschmiegt. Die darly Windel wird in allen windeln.de Webshops in 10 europäischen Ländern erhältlich sein. *Höchster Qualitätsstandard und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, auch für weitere "darly" Produkte* Als Baby-Spezialist verfügt windeln.de über einen reichen Erfahrungsschatz im Bereich Babyprodukte. Die jahrelange Expertise konnte erfolgreich in die Entwicklung der darly Produkte eingebracht werden. Erhältlich ist die Windel in zwei Designs, die standardisiert in jeder Verpackung enthalten sind. Mit vier verfügbaren Größen von "Mini", "Midi" über "Maxi" zu "Junior" können Kunden über viele Jahre von einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis profitieren. Die Größen "New born" und "Extra large" folgen im ersten Quartal 2018. Nach dem erfolgreichen Start der Premium-Windel, gehen in wenigen Wochen auch die passenden Feuchttücher an den Verkaufsstart. Die Feuchttücher aus Baumwolle bieten mit 99,5% Feuchtigkeit die optimale Pflege der sensitiven Kinderhaut. Alle "darly" Produkte werden in Europa hergestellt und die Materialien mit großer Sorgfalt ausgewählt. Konstantin Urban, Gründer und Vorstandsvorsitzender über die Windel-Eigenmarke: "Auf unsere erste eigene Windel sind wir besonders stolz. Wir sind fest davon überzeugt, damit ein hervorragendes Produkt zu einem hoch attraktiven Preis anzubieten. Den Lieferstart begleiten wir mit verschiedenen Marketingmaßnahmen und Promotion-Aktivitäten." Weitere Infos finden Sie auf der "darly" Webseite unter www.darly.de [1]. *Corporate Communications* Judith Buchholz Telefon: +49 (89) 41 61 71 52 65 E-Mail: presse@windeln.de *Über windeln.de* windeln.de ist der führende Online-Händler für Baby und Kleinkinderprodukte in Europa. Die windeln.de-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 10 europäischen Ländern zugeschnitten: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Spanien, Portugal, Frankreich und Italien. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet und beschäftigt aktuell mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland und im Ausland. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de [2]. *windeln.de Shops:* www.windeln.de [3], www.nakiki.de [4], www.windeln.ch [5], www.kindertraum.ch, www.toys.ch [6], www.pannolini.it, www.feedo.cz, www.feedo.sk, www.feedo.pl, www.bebitus.es, www.bebitus.pt, www.bebitus.fr [7], www.windeln.com.cn, www.windelnde.tmall.hk Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: windeln.de SE Schlagwort(e): Handel 2017-11-16 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: windeln.de SE Hofmannstr.51 81379 München Deutschland Telefon: 089 / 416 17 15-0 Fax: 089 / 416 17 15-11 E-Mail: investor.relations@windeln.de Internet: www.windeln.de ISIN: DE000WNDL110 WKN: WNDL11 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 630177 2017-11-16 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4c0b87849b846176fb48147662d69edf&application_id=630177&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6bead32171688d22778c847d9901b2e0&application_id=630177&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=13b5e2fcc7b986f50f3759d004c16e49&application_id=630177&site_id=vwd&application_name=news 4: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e2b10c7185649921e26154c5f32fd9cd&application_id=630177&site_id=vwd&application_name=news 5: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=eb802e9f3adba0d38744a33a20ab099d&application_id=630177&site_id=vwd&application_name=news 6: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=bcf3325b47dc039353dcc35c80f7106d&application_id=630177&site_id=vwd&application_name=news 7: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=fc1de24e8c2e43782679fd87da9a97df&application_id=630177&site_id=vwd&application_name=news

