Nasdaq-100 - Gelingt der Kraftakt?

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

wenn auch mit Ach und Krach verteidigte der Nasdaq-100 Index am Donnerstag die Unterstützung bei 6.248 Punkten. Zwar gab es einen temporären Auswasch, per Stundenschlusskurs wurde diese Marke aber verteidigt.

Inzwischen entstand das dritte Abwärtsgap in Folge, womit sich Verkaufsinteresse auf dem derzeitigen Kursniveau nicht abstreiten lässt. Für heute deutet sich eine freundliche Eröffnung an. Der kurzfristige Schlüsselwiderstand kann in Form des EMA50 Stunde bei 6.285 Punkten benannt werden. Scheitert der Index an dieser Hürde, wäre eine Fortsetzung der Konsolidierung mit neuen Konsolidierungstiefs eine plausible Variante. Gerade unter 6.248 Punkten dürfte der Verkaufsdruck in Richtung 6.195 Punkte zunehmen. Dort treffen sich der EMA200 Stunde und das letzte lokale Tief zu einer Kreuzunterstützung.

Steigt der Index dagegen über 6.285 Punkte, verschaffen sich die Käufer Aufwärtspotenzial auf 6.315 Punkte. Doch erst, wenn die deckelnde Trendlinie der letzten Tage mitsamt des Hochs bei 6.347 Punkten überwunden wird, entstünde deutlicheres Aufwärtspotenzial.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 27.10.2017 - 13.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2012 - 13.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW43PJ 8,69 5.275 6,10 12.12.2017 NASDAQ-100 Index HW43PY 5,73 5.625 9,32 12.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.11.2017; 14:54 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW43TH 4,31 6.800 12,49 12.12.2017 NASDAQ-100 Index HW43T1 0,92 6.400 60,62 12.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.11.2017; 14:56 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100 Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nasdaq-100 - Gelingt der Kraftakt? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).