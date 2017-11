secunet Security Networks AG: Erweiterung des Vorstands

[Essen, 16. November 2017] Der Aufsichtsrat der secunet Security Networks AG hat in seiner heutigen Sitzung entschieden, Herrn Axel Deininger in den Vorstand der Gesellschaft zu bestellen. Mit Deininger, bisher Group Senior VP und Head of Division Connectivity & Devices der G+D Mobile Security GmbH, wird der secunet Vorstand zum 1. Januar 2018 auf drei Mitglieder erweitert.

Damit besteht der Vorstand der secunet Security Networks AG ab dem 1. Januar 2018 aus Dr. Rainer Baumgart, Vorstandsvorsitzender, Axel Deininger und Thomas Pleines. Axel Deininger bringt dabei seine langjährige Erfahrung aus unterschiedlichen Führungspositionen im IT- und Technologiesektor in den Vorstand der secunet Security Networks AG ein. Er wird insbesondere die Themen Produktion und internationaler Vertrieb bei der secunet Security Networks AG verantworten.

Stationen in der Karriere des Wirtschaftsingenieurs Axel Deininger (46) waren unter anderem Siemens AG, Infineon Technologies AG sowie Samsung Semiconductor Europe GmbH - zuletzt war Deininger mehr als zehn Jahre in unterschiedlichen Positionen für die Münchener Unternehmensgruppe Giesecke+Devrient tätig.

Dr. Kay Rathke Leiter Investor Relations Georg Hasse Pressesprecher Patrick Franitza Stellv. Pressesprecher secunet Security Networks AG Kurfürstenstraße 58 45138 Essen/Germany Tel.: +49 201 5454-1234 Fax: +49 201 5454-1235 E-Mail: presse@secunet.com http://www.secunet.com

Über secunet

secunet ist einer der führenden deutschen Anbieter für anspruchsvolle IT-Sicherheit. Mehr als 400 Experten konzentrieren sich auf Themen wie Kryptographie, E-Government, Business Security und Automotive Security und entwickeln dafür innovative Produkte sowie hochsichere und vertrauenswürdige Lösungen. Zu den mehr als 500 nationalen und internationalen Kunden gehören viele DAX-Unternehmen sowie zahlreiche Behörden und Organisationen. secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit. secunet wurde 1997 gegründet und erzielte 2016 einen Umsatz von 115,7 Millionen Euro. Die secunet Security Networks AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com.

