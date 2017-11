Florierende Geschäfte von Großkonzernen wie Wal-Mart und Cisco haben am Donnerstag die Anleger wieder an die Wall Street gelockt. Auf dem Verkaufszettel standen die Aktien des "Barbie"-Puppen-Herstellers.

Der Dow-Jones stieg in den Anfangsminuten um 0,7 Prozent auf 23.424 Punkte. Der S&P 500 legte 0,5 Prozent auf 2578 Zähler zu und der Nasdaq 0,8 Prozent auf 6756 Punkte. Die vor Handelsbeginn veröffentlichten Konjunkturdaten unterstützten teils die Kursgewinne. So fiel die Industrieproduktion im Oktober mit einem Plus von 0,9 Prozent höher als erwartet aus. Der Konjunkturindex ...

