Um mal etwas Substanz in die Thematik zu bringen - und das ohne sinnlose Markttechnik, die in diesem Fall ohnehin nicht greifbar ist:



Hedge-Funds setzten hinter vorgehaltener Hand auf den Wegfall wichtiger Service- und Meilensteinzahlungen ab 2020. Es geht wohl um den Standort Toulouse, der zugleich infrage gestellt wird. Evotec war hier mit Sanofi 2015 umfangreiche Kooperationen eingegangen. Bis heute wurde der Standort von 207 auf 360 Mitarbeiter ausgebaut. 80 Mitarbeiter davon bedienen Sanofi als Kunde. Weiter:



Die sog. Cost-Coverage durch Sanofi in Toulouse liegt bei 30 Mio. € p. a. Bei Wegfall dieser Cost-Coverage in zweieinhalb Jahren resultiert daraus eine Belastung der Profitabilität von 25 Mio. €. Das muss kompensiert werden. Per 2017 liegen die Konsensschätzungen beim Gewinn um 37 bis 38 Mio. €. Die Wahrscheinlichkeit einer Schließung von Toulouse sehen wir jedoch nach einem Gespräch mit dem CEO als extrem gering an.



Ein umfangreiches Update mit der mittelfristigen Perspektive (denn Evotec ist eben nicht nur Toulouse) folgt nächste Woche im Aktionärsbrief. Dann wird entschieden ab welchem Niveau wir mit Kauflimits agieren werden. Klar ist: In der Spitze bei rd. 3 Mrd. € Börsenwert war die Bewertung zu hoch.



Wie immer ist der Brief im Einzelabruf unter www.boersenkiosk.de ab 15.30 Uhr kostengünstig ohne Abo-Zwang abzurufen.



Bernecker Redaktion (www.bernecker.info)Der AktionärsbriefVolker Schulz