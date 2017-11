Köln (ots) - Als erster Energieanbieter Deutschlands ist Yello ab sofort mit seinem Bundle-Produkt auf Amazon.de vertreten. Kunden entscheiden sich ganz einfach für eines der ausgewählten, hochqualitativen Hardware-Produkte auf Amazon.de und schließen dann den darauf zugeschnittenen Strom- oder Gasvertrag auf der Yello Website ab. Dabei profitieren sie von einer kostenlosen Lieferung der Hardware und den Vorteilen des Yello Plus Tarifs. Dieser umfasst zwei Jahre volle Preisgarantie sowie 100 Prozent Ökostrom.



Amazon.de Kunden können bei diesem Angebot zwischen verschiedenen Produkten aus den Kategorien weiße Ware, Smartphones und Tablets sowie Spielekonsolen wählen. Zur Auswahl stehen die Waschmaschine Samsung AddWash[TM], das Apple iPad und das Samsung Galaxy Tab A, das iPhone SE, das Samsung Galaxy S7, das Samsung Galaxy 8 sowie die SONY Playstation 4 Pro inkl. FIFA 18.



Die Zusammenarbeit mit Amazon.de soll das Online-Geschäft von Yello weiter stärken. "Mit Amazon.de konnten wir einen innovativen und digitalen Partner gewinnen, der Yello neue Vermarktungsmöglichkeiten bietet.", so Aurélie Alemany, Leiterin Vertrieb und Marketing. Ziel ist es, die Kooperation zukünftig weiter auszubauen.



Alle Informationen rund um das Yello Angebot sind auf https://www.amazon.de/yello zu finden.



Über Yello.



Yello ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und gehört mit einer Markenbekanntheit von über 90 Prozent (gest., GfK, 2017) zu den bekanntesten Energieanbietern in Deutschland. Aktuelle Informationen rund um Yello gibt es auf:



https://www.yello.de



https://mehralsdudenkst.yello.de



https://www.yelloshop.de



https://www.youtube.com/yellostrom



https://www.facebook.com/yello.de



https://www.twitter.com/yello_de



OTS: Yello newsroom: http://www.presseportal.de/nr/14889 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_14889.rss2



Pressekontakt: Unternehmenskommunikation Yello Strom GmbH Siegburger Straße 229 50679 Köln



Tel. 0221-2612-412 presse@yello.de https://www.yello.de/unternehmen