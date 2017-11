Liebe Leser,

Wirecard ist von uns seit längerem als Kaufkandidat beschrieben worden. Am gestrigen Mittwoch hat die Aktie allerdings fast 4 % abgegeben und damit erneut ein kleines Abwärtssignal ausgelöst. Der Wert näherte sich damit der wichtigen Untergrenze von 80 Euro und hätte damit auch aus charttechnischer Sicht in kleinere Unruhen geraten können. Doch an diesem Donnerstag zeigt sich Wirecard wieder von seiner starken Seite und legte bis zum Nachmittag mehr als 2 % zu. Damit notiert ... (Frank Holbaum)

