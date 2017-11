Liebe Leser,

wie gewonnen, so zerronnen? Am Dienstag war die Paion Aktie noch deutlich nach oben geschossen, als es Neuigkeiten vom Unternehmen gab. Man habe von der für die Zulassung von Medikamenten in den USA zuständigen Behörde FDA die Nachricht erhalten, dass für Remimazolam "auf Basis der zur Verfügung gestellten Daten keine weiteren Studien mehr notwendig sind." Das haben wohl einige so interpretiert, dass die Sache nun mehr oder weniger klar sei und dass die FDA nun für Remimazolam ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...