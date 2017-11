Die Aktien der großen Öl- und Gaskonzerne sind unter Druck geraten. Grund sind die Pläne des norwegischen Staatsfonds zur Reduzierung seiner Anteile an den Konzernen. Den Anlegern der Ölkonzernen gefiel das nicht.

Die Pläne des norwegischen Staatsfonds zur Reduzierung seiner Anteile an Öl- und Gaskonzernen haben die Aktien der betroffenen Unternehmen unter Druck gesetzt. Der weltgrößte Staatsfonds, der Gelder in Billionenhöhe in Aktien, Anleihen und Immobilien anlegt, soll nach dem Willen der norwegischen Zentralbank den derzeit sechsprozentigen Anteil von Öl- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...