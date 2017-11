Anlässlich des Höhenflugs des Lithiumpreises hat der GBC-Finanzanalyst Marcel Goldmann ein Interview mit Dirk Harbecke, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Rock Tech Lithium Inc., geführt.

GBC: Die Lithiumnachfrage ist im vergangenen Geschäftsjahr deutlich angestiegen. Was war aus Ihrer Sicht die Ursache hierfür?

Harbecke: Wir sehen, dass die Nachfrage früher und schneller als erwartet in den Markt kommt - getrieben durch die asiatischen Batteriehersteller, die Batterien für Elektro-Autos bauen - und natürlich Tesla, das zusammen mit Panasonic in der "Gigafactory" Batterien produziert. Zudem kommen langsam weitere zukünftige Batteriehersteller, z.B. aus der Autoindustrie, auf den Markt, und versuchen Bestände an Lithium aufzubauen.

GBC: Der deutliche Nachfrageanstieg nach Lithium (siehe Grafik) hat zu einem starken Lithiumcarbonatpreisanstieg geführt. Wie kam es zu dieser Entwicklung und wie schätzen Sie die zukünftige Lithiumnachfrage ein?

Harbecke: Der Lithium-Markt ist in der Gesamtheit noch klein und spezialisiert. Wir sprechen derzeit von einem Angebot von 200.000 Tonnen batteriefähiges Lithium pro Jahr. Dieser Markt wird sich vervielfachen in den kommenden Jahren. Der Nachfrageanstieg, der von vielen Experten erst ab 2025 prognostiziert wurde, beginnt in Wahrheit schon heute. Das treibt natürlich die Preise. Da die reale Nachfrage konstant weiter steigen wird, sehen wir nicht, dass die Preise für Lithiumcarbonat fallen werden - im Gegenteil. Die große Frage wird sein, inwieweit neues Angebot kontinuierlich genug in den Markt kommen wird. Das hängt nämlich davon ab, ob die komplizierten Produktionsprozesse im Lithiumbereich verstanden und von potentiellen Produzenten auch umgesetzt werden können. Daran kann man durchaus Zweifel haben.

GBC: Mit dem Kern-Asset Georgia Lake verfügen Sie über ein aussichtsreiches Lithium-Asset. Welche Maßnahmen haben Sie in der jüngsten Vergangenheit vorgenommen, um dieses Rohstoff-Asset weiter in Richtung Produktion zu entwickeln und welche Ergebnisse konnten hierbei bereits erzielt werden?

Harbecke: Wir arbeiten konzentriert und effektiv an unserem Ziel, das Georgia Lake Asset in den kommenden Jahren in Produktion zu bringen. In den vergangenen Monaten haben wir

weitere Bohrungen und Explorationsarbeiten auf unserem Gelände gemacht, um alle Details der Lithium-Gänge besser zu verstehen. Das ist sehr wichtig für die anstehende Feasibility-Study. Wir haben außerdem neue Lithium-Pegmatite und Lithium-Gänge gefunden, die noch nicht in unseren Ressourcen-Schätzungen enthalten sind und für die wir derzeit ein Bohrprogramm vorbereiten. Entscheidend ist aber das Verständnis der Metallurgie unserer Lithium-Pegmatite, die darüber Auskunft gibt, dass man aus dem Lithium im Boden wirklich batteriefähiges, hochreines Lithium herstellen kann. Da sind bisher alle unsere Ergebnisse mehr als positiv!

GBC: Welche weiteren Entwicklungsmaßnahmen planen Sie für ihr Haupt-Asset Georgia Lake und wird in diesem Zusammenhang ...

