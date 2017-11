Liebe Leser,

der weltweit größte Stahlproduzent ArcelorMittal hat in der vergangenen Woche die Ergebnisse per drittes Quartal veröffentlicht. Das Unternehmen erzielte ein operatives Ergebnis von 1,2 Mrd. US-Dollar- ein Plus von 2,5 % gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum Vorquartal war das Ergebnis allerdings rückläufig.

Operativ starker Zuwachs in den ersten neun Monaten

In den ersten neuen Monaten hat das Unternehmen damit operativ 4,2 Mrd. US-Dollar verdient, also 25,3 ... (David Iusow-Klassen)

