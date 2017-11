Tagesausblick für 17.11: DAX erholt sich. Banken und Politik im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Heute konnte der DAX die Marke von 13.000 Punkten wieder zurück erobern. Gestützt hat dabei, dass sich der Euro/US-Dollar-Kurs stabilisiert. Zudem nahmen die Bullen ihre Chance wahr, um sich wieder zu zeigen. Zu den größten Gewinnern im DAX zählten erneut die Bankwerte. Deutliche Verluste musste einmal mehr RWE hinnehmen. Am Nachmittag nahm auch der Dow Jones wieder Kurs auf das Allzeithoch.

Morgen stehen kaum Unternehmens- und Wirtschaftsmeldungen an. Impulse könnte es derweil von der Politik geben, wenn die Jamaika-Koaltion stehen sollte. Besuchen Sie uns doch auf der World of Trading.

Unternehmen im Fokus

Heute präsentierten sich im DAX neben den beiden Bankwerten Commerzbank und Deutsche Bank vor allem die Aktien von Infineon und HeidelbergCement. Bei Infineon wirken unter anderem die guten Quartalszahlen nach. In der zweiten Reihe fielen unter anderem ADVA Optical, Deutsche Euroshop und Zalando einen starken Rebound. Die Aktie von Axel Springer feierte derweil ein neues Allzeithoch. Der europäische Automobilverband ACEA meldete für Oktober einen Anstieg der Neuzulassungen um 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Davon profitierte in erster Linie die Aktie von VW (Vz.). Volkswagen meldete zudem für den gesamten Oktober weltweit ein Absatzplus von über acht Prozent.

Anleger sollten in den kommenden Tagen jedoch nicht nur die Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank beobachten. Der EuroStoxx Banks kratzt bei 131,50 Punkten an einer starken Widerstandsmarke. Zudem deutet sich beim SDAX ein Ausbruch über 11.740 Punkten an.

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.000/13.100/13.170/13.300/13.350/13.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.700/12.930/12.950 Punkte

Heute übernahmen die Bullen wieder das Kommando und schoben den DAX zurück über 13.000 Punkte und damit über die 20-Tage-Durchschnittslinie. Entwarnung gibt es zwar noch nicht. Aber oberhalb von 13.000/13.170 Punkten könnte ein neuer Anlauf auf das Allzeithoch folgen. Kippt der Index jedoch erneut unter 12.900 Punkte droht ein Rückgang auf 12.700 Punkte .

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 23.8.2017 - 16.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.11.2010 - 16.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

