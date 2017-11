Zürich (ots) - Die Schweizer Tochter der amerikanischen Grossbank

J.P. Morgan hat schwer gegen das Aufsichtsrecht verstossen und wurde

entsprechend durch die Finanzmarktaufsicht Finma sanktioniert, wie

Recherchen der «Handelszeitung» zeigen. Es geht um Verletzungen der

Sorgfaltspflichten in Zusammenhang mit geltenden

Geldwäscherei-Normen. Der Entscheid der Finanzmarktaufsicht Finma ist

am 30. Juni 2017 ergangen und sollte in der Folgewoche publiziert

werden. Gegen die Kommunikation des Finma-Entscheids setzte sich die

Auslandsbank mit Sitz in Genf juristisch zur Wehr. Nun hat das

Bundesverwaltungsgericht den Rekurs gegen die Publikation abgewiesen.

J.P. Morgan Schweiz kann das BVG-Urteil noch ans Bundesgericht

weiterziehen. Die Finma wollte sich zum Fall nicht äussern. Die Bank

war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.



