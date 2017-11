Marenave Schiffahrts AG: Wechsel im Vorstand

Bernd Raddatz übernimmt das Vorstandsamt von Ole Daus-Petersen

Hamburg: Der neu formierte Aufsichtsrat der Marenave Schiffahrts AG hat am heutigen Tag die Bestellung des bisherigen Alleinvorstands Herrn Ole Daus-Petersen mit sofortiger Wirkung widerrufen. Zugleich wurde Herr Bernd Raddatz - bisheriger Prokurist der Gesellschaft - zum neuen Alleinvorstand bestellt.

Vor den Entscheidungen zur Neubesetzung des Vorstands der Marenave Schiffahrts AG am heutigen Tage war der Aufsichtsrat der Gesellschaft komplettiert worden. Nach der vorherigen Amtsniederlegung ehemaliger Mitglieder im Nachgang zur jüngsten Hauptversammlung erfolgte kürzlich die auf Vorschlag der Gesellschaft ergangene gerichtliche Bestellung der Herren Björn Hagedorn (Wirtschaftsprüfer und Steuerberater) und David Landgrebe (Jurist) mit Wirkung bis zur nächsten Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat hat somit seine satzungsgemäße Größe von vier Mitgliedern erreicht und ist wieder beschlussfähig.

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Herrn Daus-Petersen für seine in den letzten vier Jahren erworbenen Verdienste um die Gesellschaft, die im Jahr 2017 in der finanziellen Restrukturierung der Gesellschaft und der Enthaftung von Bürgschaften mündeten und wünscht Herrn Daus-Petersen für seine zukünftigen beruflichen Projekte alles Gute.

Diplom-Kaufmann Bernd Raddatz (Jahrgang 1977) arbeitete nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Göttingen zunächst bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers. Seit dem Jahr 2009 gehört Herr Raddatz bereits der Marenave Schiffahrts AG an und fungierte dort zuletzt als Geschäftsführer der Tochterunternehmen sowie als Prokurist und Verantwortlicher für das Finanzressort auf AG-Ebene.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats Herr Dr. Hans Michael Schmidt-Dencker äußert sich wie folgt: "Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Herrn Raddatz und die damit ermöglichte Kontinuität in der Geschäftsführung. Als examinierter Steuerberater und Wirtschaftsprüfer stehen seine fachlichen Qualifikationen außer Frage. Aufgrund der von Herrn Raddatz in den vergangenen Jahren erbrachten Leistungen haben wir keinen Zweifel daran, dass er auch darüber hinaus das Amt zum Wohle der Gesellschaft und ihrer Aktionäre wird ausfüllen können. Herr Raddatz gilt als anerkannter und geschätzter Ansprechpartner aller Stakeholder der Gesellschaft und soll nach erfolgter finanzieller Restrukturierung bis auf Weiteres als Alleinvorstand nun auch die wirtschaftliche Restrukturierung vorantreiben".

"Ich freue mich über das vom Aufsichtsrat entgegengebrachte Vertrauen sowie vor allem auf die kommenden strategischen Herausforderungen" ergänzt Herr Raddatz und führt weiter aus: "Nach den durchaus turbulenten Zeiten der finanziellen Restrukturierung sowie Veränderungen in der Aktionärsstruktur und den Organen der Gesellschaft gilt es nun, in zumindest etwas ruhigerem Fahrwasser den wirtschaftlichen Neuanfang der Gesellschaft zu gestalten. Mit der Ernst Russ AG, dem größten Aktionär der Gesellschaft, gibt es einen strategischen Partner, der seinen Willen und die Bereitschaft, die Zukunft der Marenave AG mit zu gestalten, bereits signalisiert hat. Bestehende Gespräche und Verhandlungen werden fortgesetzt und intensiviert, um den Aktionären baldmöglichst Konkreteres vorlegen zu können."

Die Marenave Schiffahrts AG Die Marenave Schiffahrts AG ist die erste börsennotierte Reederei in Deutschland in der Rechtsform einer AG. Sie wurde entwickelt, um institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit zu schaffen, langfristig in die Schifffahrt zu investieren und somit ihr Portfolio zu diversifizieren. Im Zuge der finanziellen Restrukturierung der Gesellschaft erfolgte im Jahr 2017 ein Abverkauf der vormals aus 13 Schiffen bestehenden Flotte. Für die Zukunft gilt es nun, neues maritimes Geschäft zu realisieren und eine sinnvolle Investitionsalternative für den Kapitalmarkt zu bieten.

Alle Informationen über die Marenave Schiffahrts AG finden Sie unter www.marenave.com. Die Aktien der Marenave Schiffahrts AG werden im Regulierten Markt der Hamburger Börse gehandelt.

Rückfragen bitte an: Marenave Schiffahrts AG Bernd Raddatz Telefon: 040-284 193 270 Telefax: 040-284 193 297 Mail: BRaddatz@marenave.com www.marenave.com/

Marenave Schiffahrts AG Valentinskamp 24 20354 Hamburg Deutschland

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München

