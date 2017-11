Kanadisches Verpackungsunternehmen vermeidet unnötiges, kostenaufwendiges Upgrade; Reinvestition signifikanter Einsparungen in strategische Unternehmensinitiativen

Rimini Street, Inc., (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, und führender Drittpartei-Support-Anbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte, hat heute bekanntgegeben, dass Jones Packaging, Inc., ein führender Anbieter von Verpackungslösungen für die Pharmabranche, für den Support seiner SAP-ERP-Anwendung zu Rimini Street gewechselt ist. Jones konnte die Gesamtkosten für die Wartung seines SAP-Systems durch eine Reduzierung der jährlichen Supportgebühren, die Vermeidung unnötiger Upgrade-Kosten und den Wegfall von Lohnkosten im Zusammenhang mit dem Support für Anpassungen reduzieren. Dieser gerade freigesetzte Cash-Flow hat es dem Unternehmen ermöglicht, Gelder strategischen IT-Initiativen im gesamten Unternehmen zuzuordnen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171116006381/de/

Jones Packaging, Inc. Saves on Annual Maintenance and ERP Upgrade Costs by Switching to Rimini Street Support for its SAP System (Photo: Business Wire)

Maximierung von aktuellem, stabilem System, Vermeidung von unnötigem Upgrade

Vor der Zusammenarbeit mit Rimini Street hatte Jones begonnen, sich über ein potentielles Upgrade seines aktuellen SAP-Systems zu informieren, vor allem weil die Software des Unternehmens auf älterer Hardware lief. Im Laufe dieser Betrachtung kam das Unternehmen zu dem Schluss, dass ein Upgrade seiner SAP-Anwendung signifikante Kapitalinvestitionen und Ausgaben für professionelle Dienstleistungen mit sich bringen würde, dass alle neuen IT-Initiativen aufs nächste Jahr verschoben würden und die Durchführung mit viel Aufwand an Zeit und Ressourcen verbunden wäre. Es lag außerdem keine Notwendigkeit aufgrund von Geschäftsfunktionen vor, die für ein Upgrade der aktuellen, stabilen SAP-Plattform des Unternehmens sprechen würde. Diese hat bisher den Geschäftsbedarf des Unternehmens erfüllt. Als Rimini Street Gespräche mit Jones über die Verfolgung alternativer Supportlösungen für seine SAP-Software aufnahm, sah sich das technische Supportteam von Rimini Street mehrere bewährte Strategien an, mit denen die Zukunftsfähigkeit seines aktuellen SAP-Systems realisiert werden könnte. Diese Erfolgsmethoden umfassten aktuelle Technologien wie virtuelle Desktop-Infrastruktur, Verbesserungen des Betriebssystems und Containertechnologien. Alle diese modernen Strategien ermöglichen eine flexiblere und leichter zu verwaltende Infrastruktur, ohne dass man Systeme auf der Grundlage technischer Anforderungen aktualisieren müsste.

"Wir konnten keine wesentlichen, konkreten Vorteile erkennen, die unserem Unternehmen durch ein Upgrade zur nächsten SAP-Version entstehen würden. Wir wollten außerdem vermeiden, dass Zeit und Ressourcen für die Migration von Systemen aufgewendet werden müssen, oder dass wir einen potentiellen Geschäftsausfall während des Upgrades riskieren", sagte Rick Jankura, Chief Financial Officer bei Jones. "Wir haben uns unsere Optionen angesehen und mehr über Rimini Street herausgefunden. Dabei haben wir erkannt, dass wir unser aktuelles, stabiles SAP-System beibehalten und gleichzeitig ein signifikantes Maß an Zeit und Geld einsparen konnten, die wir wieder in das Unternehmen investieren konnten."

Jones arbeitet mit einem stark individuell angepassten System, das den spezifischen Bedarf des Unternehmens erfüllt. Durch den Wechsel zu Rimini Street erhält das Unternehmen reaktionsschnellere und besser abgestimmte Supportdienste für sein individuell angepasstes System.

"Händler-Supportdienste umfassen keine individuellen Anpassungen, und es war manchmal schwierig, abzugrenzen, ob Probleme aus Kernfunktionen oder der Anpassung entstanden. Mit Rimini Street arbeiten wir fokussiert daran, gemeinsam eine Lösung zu finden ganz gleich für welches Problem", so Jankura weiter. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Service und haben das Gefühl, einen echten Partner gefunden zu haben und nicht nur einen Händler

Allen Kunden von Rimini Street ist ein spezieller Primary Support Engineer (PSE) zugewiesen, der durchschnittlich 15 Jahre Erfahrung mit der spezifischen Software-Produktlinie des Kunden hat. Jeder PSE beantwortet Supportanfragen rund um die Uhr, und die Kunden erhalten branchenführende SLAs, mit denen in kritischen Fällen eine Antwortzeit von 15 Minuten garantiert ist. Jones nutzt außerdem die bewährte Erfahrung von Rimini Street bei der Bereitstellung stabiler und zeitnaher Updates zu Fragen von Steuern, Recht und Bestimmungen ohne Mehrkosten.

"Verarbeitende Unternehmen müssen mit knappen Gewinnspannen auf einem heiß umkämpften Markt arbeiten und sich gleichzeitig auf neue Arbeitsweisen und schnellere Produktionszeiten einstellen", sagte Seth A. Ravin, CEO von Rimini Street. "Wir konnte vielen Kunden in der Fertigungsbranche auf der ganzen Welt Lösungen bieten, so auch Jones. Wir haben diese Kunden bei der Neuzuordnung signifikanter Einsparungen aus ihren jährlichen Gesamtwartungskosten unterstützt und sie investieren diese Einsparungen wieder in die Unternehmen, die so Wettbewerbsvorteile und Wachstum realisieren können. Mehr als 1.450 Unternehmen weltweit, darunter mehr als 85 der Fortune 500 und der Global 100, verlassen sich bereits auf Rimini Street als bewährten Supportpartner für Firmensoftware."

Die komplette Erfolgsgeschichte von Jones finden Sie hier: https://www.riministreet.com/client-success/jones-packaging-inc

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware und der führende externe Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Software-Support-Dienstleistungen und ermöglicht Lizenznehmern von IBM, Microsoft, Oracle, SAP und anderen Enterprise-Software-Anbietern Einsparungen von bis zu 90 Prozent ihrer gesamten Supportkosten. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.450 globale Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen haben sich für Rimini Street als unabhängiger Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.(C-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Fakten, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potentiell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen zählen u.a. Aussagen bezüglich unserer Branche, zukünftigen Ereignissen wie auch dem erwarteten Management nach Abschluss, den geschätzten oder erwarteten zukünftigen Ergebnissen und Vorteilen von Rimini Street nach der Transaktion, einschließlich der erwarteten Eigentümerschaft nach der Transaktion und den Bargeld- und Schuldsalden, zukünftiger Möglichkeiten, Schätzungen des gesamten adressierbaren Marktes von Rimini Street und Projektionen von Kundeneinsparungen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Veränderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätzen sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Bedingungen, die Einfluss auf die Branche haben, in der Rimini Street tätig ist; widrige Entwicklungen in Rechtsstreitigkeiten; die Unfähigkeit, bestehende Schulden zu günstigen Bedingungen zu refinanzieren; Veränderungen hinsichtlich Steuern, staatlicher Gesetze und Richtlinien; Produkt- und Preismaßnahmen von Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; die Unfähigkeit, die erwarteten Vorteile durch die Transaktion zu realisieren, darunter Schwierigkeiten beim Zusammenwachsen der Geschäfte von GPIAC und Rimini Street; Unsicherheit hinsichtlich des langfristigen Wertes der RMNI-Stammaktien; sowie die Unfähigkeit, Kosteneinsparungen in der erwarteten Höhe und im erwarteten zeitlichen Rahmen sowie betriebliche Synergien zu realisieren. Weiterhin gehören zu diesen Risiken und Ungewissheiten jene, die im Jahresbericht von GPIAC auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2016 beendete Jahr unter der Überschrift "Risikofaktoren" erörtert werden und regelmäßig durch die Quartalsberichte von GPIAC und Rimini Street auf Formblatt 10-Q sowie andere Dokumente von GPIAC und Rimini Street, die bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht werden, oder auch in den gemeinsamen von GPIAC bei der SEC eingereichten Aktionärsinformationen (Proxy Statement) dem Prospekt aktualisiert werden. Es können noch weitere Risiken vorliegen, die Rimini Street zurzeit kennt oder die Rimini Street derzeit für unwesentlich hält, welche jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt sind. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street eine diesbezügliche Verpflichtung ausdrücklich ab. Es wird darauf hingewiesen, dass auf diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung kein Verlass ist.

2017 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc. in den USA und in anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Warenzeichen von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer, und, sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171116006381/de/

Contacts:

Rimini Street, Inc.

Michelle McGlocklin, +1 925-523-8414

mmcglocklin@riministreet.com