Der Dax beendete seinen Handel am Donnerstag bei 13.047 und somit 70 Punkte über dem Schlusskurs 12.976 vom Mittwoch. Das Tief lag bei 13.008, das Hoch wurde bei 13.071 eingebucht. Charts zum vergrößern bitte klicken Tagesmarken: Der Dax hat am Donnerstag den zweiten Tag in dieser Woche im Tief recht genau auf die Psychomarke 13.000 aufgesetzt. Dort gibt es also, selbst nach dem tieferen Tief am Mittwoch, ...

