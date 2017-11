Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta044/16.11.2017/22:15) - Der Aufsichtsrat hat heute Abend beschlossen, Herrn Andreas Schweitzer, Genf, zum Alleinvorstand der Gesellschaft zu bestellen, nachdem der bisherige Vorstand seinen Rücktritt zum Ablauf des heutigen Tages erklärt hat.



Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats mit Ausnahme des Vorsitzenden haben im Anschluss an die Aufsichtsratssitzung ihren Rücktritt erklärt. Der Vorstand wird gerichtlich die Bestellung von zwei neuen Aufsichtsratsmitgliedern beantragen.



