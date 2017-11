Die Koalitionsverhandlungen für Jamaika haben sich bei den Themen Migration und Klima als mühsam erwiesen.

Andreas Rinke, Thorsten Severin und Hans-Edzard Busemann von Reuters berichten über die Koalitionsverhandlungen: Die Jamaika-Sondierungsrunde ist in der Nacht ins Stocken geraten. Immer wieder wurden die Gespräche der Spitzenvertreter von CDU, CSU, FDP und Grüne unterbrochen. Auch ein Scheitern oder eine Vertagung wurde in Teilnehmerkreisen für möglich gehalten. Die Chefunterhändler hatten sich zuvor erneut mit Finanzthemen, Migration und Klimafragen beschäftigt. FDP-Vize Wolfgang Kubicki hatte angesichts der Differenzen darüber spekuliert, den Abschluss der Sondierung zu vertagen. Es gab vor allem zwischen Grünen und CSU immer wieder Spannungen. Die Parteivorsitzenden und Chefunterhändler hatten bereits am Donnerstagnachmittag über mögliche Annäherungen in den entscheidenden Knackpunkten beraten. Zuvor hatte Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel an die Kompromissbereitschaft aller appelliert: "Wenn das gelingt, (...) kann daraus etwas sehr Wichtiges ...

