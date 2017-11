ESSEN (dpa-AFX) - Während der Papierverbrauch in Büros seit Jahren sinkt, boomt das Geschäft mit Toilettenpapier, Küchenrollen und Co. Rund 1,5 Millionen Tonnen Hygienepapier wurden im vergangenen Jahr in Deutschland produziert, sagte Gregor Andreas Geiger vom Verband Deutscher Papierfabriken. Im Vergleich zu 2015 war das ein Plus von 3,4 Prozent. Bereits seit Jahren könne die Branche stetige Zuwächse verzeichnen, so Geiger.

Zu saisonalen Varianten gehört weihnachtliches Toilettenpapier mit Spekulatiusduft. Generell gehe der Trend zu immer mehr Lagen, berichten Experten. Insgesamt lag die Papierproduktion in Deutschland 2016 bei 22,6 Millionen Tonnen (plus 0,1 Prozent), gut die Hälfte davon entfiel auf Kartonverpackungen für den Onlinehandel als wichtigstes Standbein der Branche./uta/DP/zb

