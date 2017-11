WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Volkswagen -Aufsichtsräte kommen am Freitag in Wolfsburg zu Beratungen über den nächsten Budget-Plan des Autoriesen zusammen. Der Hersteller will seine Investitionen für die kommenden fünf Jahre von den Kontrolleuren absegnen lassen. Dabei dürfte es sich um hohe zweistellige Milliardenbeträge handeln. Geklärt werden soll auch, wo E-Autos künftig gebaut werden. Im Gespräch ist das Werk in Zwickau. Auch Betriebsratschef Bernd Osterloh hatte Zwickau ins Spiel gebracht - er will erreichen, dass alle Modelle zunächst in nur einem Werk produziert werden.

Die Abgas-Affäre und die Krise des Dieselmotors generell machen Investitionen für VW zu einem Kraftakt. Allein die Beilegung des Skandals in den USA kostete die Wolfsburger über 25 Milliarden Euro.

Vorstandschef Matthias Müller hatte auf der diesjährigen Automesse IAA angekündigt, dass Volkswagen die Investitionen in die Elektromobilität bis 2030 auf 20 Milliarden Euro hochfährt. Bis 2025 bringen die Konzernmarken insgesamt über 80 neue Autos mit E-Motor auf den Markt, darunter rund 50 reine E-Autos und 30 Plug-in-Hybride. Allein in China sollen in den nächsten sieben Jahren gemeinsam mit Partnern zehn Milliarden Euro in die E-Mobilität gesteckt werden. Allerdings warnte Autoexperte Stefan Bratzel: "Für E-Mobilität Geld einzusetzen, ist eine Wette auf die Zukunft."/tst/DP/stb

ISIN DE0007664039

AXC0019 2017-11-17/05:49