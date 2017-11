Liebe Leser,

nachdem es Mitte der Woche für Dialog Semiconductor noch bergab ging, konnte die Aktie am Donnerstag wieder deutlich an Wert hinzugewinnen und dabei die wichtige 38-Euro-Marke zurückerobern. Zuvor gab es schon Befürchtungen, dass es für das Papier weiter zurückgehen könnte, nachdem das Unternehmen schwächere Quartalszahlen vorgelegt hatte. Jetzt kommt es drauf an, wie die nächsten Tage verlaufen. Noch ist Dialog Semiconductor nicht über den Berg, aber die positive Tendenz ... (Frank Holbaum)

