The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1720947917 DANSKE BK 17/27 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1720985255 ADECCO INTL FINL S. 17/21 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1721422068 VODAFONE GRP 17/29 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1721422902 VODAFONE GRP 17/37 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1721423462 VODAFONE GRP 17/25 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1721478011 OP-ASUNTOLUOTTOP.17/23MTN BD03 BON EUR N

CA 3DH XFRA AU000000DHG9 DOMAIN HLDGS AUSTR. LTD EQ00 EQU EUR N

CA BBW XFRA CA0816121036 BENCHMARK BOTANICS INC. EQ00 EQU EUR N

CA 851 XFRA SG1CJ7000006 ADVANCER GLOBAL LTD EQ00 EQU EUR N

CA C9X XFRA US20854L1089 CONSOL ENERGY INC. EQ00 EQU EUR N

CA 2E4A XFRA US29604W1080 ERYTECH PHARMA SP.ADR-,10 EQ00 EQU EUR N