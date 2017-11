FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 20.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.11.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HL8 XFRA US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01 0.281 EUR

XFRA DE000HLB1K27 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11B/14 0.001 %

XFRA DE000HSH5V55 HSH NORDB HERBMZC 15/20 0.000 %

XFRA DE000HSH5YW5 HSH NORDBANK MZC 8 16/19 0.000 %

XFRA DE000HSH5YX3 HSH NORDBANK DLMC 1 16/21 0.000 %

DEDS XFRA LU0139115926 DEKA-CORPOR.BD HI.Y.EO CF 1.430 EUR

FKQ3 XFRA LU0133666247 DEKA-CONVERG.RENTEN TF 1.310 EUR

4N34 XFRA LU0133666163 DEKA-CONVERG.RENTEN CF 1.660 EUR

DKDU XFRA LU0116762864 DEKA-RENTEN:EURO 3-7CF B 0.760 EUR

DED6 XFRA LU0100187060 DEKA-EUROPAVALUE CF 1.200 EUR

DED4 XFRA LU0100186849 DEKA-EUROPAVALUE TF 1.000 EUR

DKDJ XFRA LU0097655574 DEKA-EUROSTOCKS CF 0.870 EUR

DKDI XFRA LU0097654924 DEKA-EUROSTOCKS TF 0.680 EUR

DKD XFRA LU0064405334 DEKALUX-USA TF 1.170 EUR

DED5 XFRA LU0062625115 DEKALUX-EUROPA TF (A) 1.160 EUR

DKDM XFRA LU0062624902 DEKALUX-DEUTSCHLAND TF(A) 1.300 EUR

DKDP XFRA LU0048313653 DEKALUX-JAPAN CF 8.180 EUR

DKDR XFRA LU0035700458 DEKA-FLEX:EO A DIS. 13.140 EUR

DKDL XFRA LU0011194601 DEKALUX-BOND A 0.960 EUR

FK8V XFRA DE0009771907 DEKA AKTIENFDS RHEINED.OA 0.850 EUR

FK8F XFRA DE0008480773 S-BAYRENT DEKA 0.780 EUR

FK8N XFRA DE0008480732 FRANKFURTER-SPARINV.DEKA 2.050 EUR

FK8E XFRA DE0008480682 LBBW-RENTENFDS EURO DEKA 0.520 EUR

FK8W XFRA DE0008480674 DEKA AKTIENFDS RHEINEDI.P 1.050 EUR

FK8D XFRA DE0008480666 DEKA RENTENFDS RHEINEDIT. 0.300 EUR

XFRA XS1491863368 UC-HVB 23 MOSPRIME3MD

V1L XFRA US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP.DL-,01 0.595 EUR

TW1 XFRA US88031M1099 TENARIS S.A. ADR/2DL 1 0.221 EUR

AWM XFRA US83088M1027 SKYWORKS SOL. DL-,25 0.272 EUR

PBW XFRA US7244791007 PITNEY-BOWES INC. DL 1 0.159 EUR

HNM XFRA US6866881021 ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 0.068 EUR

DUT XFRA US6153691059 MOODY'S CORP DL-,01 0.323 EUR

MCP XFRA US5950171042 MICROCHIP TECH. DL-,001 0.308 EUR

LHL1 XFRA US5262501050 LENOVO GRP ADR/20 HD-,10 0.131 EUR

HCL XFRA US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EUR