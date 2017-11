Nach dem Schock, den die Halbjahreszahlen verursacht hat, konnte sich die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen nun stabilisieren. Ein Rebound scheint überfällig, doch kann dieser nachhaltig ausfallen?

Angesichts der Auftragsentwicklung in den letzten Quartalen scheint das Ziel eines Umsatzes auf Vorjahresniveau im Geschäftsjahr 2017/18 organisch kaum noch erreichbar, zumal der Konzern negative Währungseffekte in Asien und eine Kundenzurückhaltung in den USA konstatierte. Vielleicht wird noch ein Kaninchen in Form einer Akquisition aus dem Hut gezaubert, das wäre aber nur ein Trostpflaster für eine geringe Dynamik.

Während die Anleger nach dieser Erkenntnis massiv verkauft haben, sind die Analysten relativ pfleglich mit Heidelberger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...