FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Roche hat in den USA eine weitere Zulassung für sein Medikament Gazyva erhalten. Mit dem Mittel könnten nun auch Patienten mit zuvor unbehandeltem Lymphknotenkrebs behandelt werden. Gazyva wurde in Kombination mit einer Chemotherapie gefolgt von einer Behandlung mit Gazyva alleine zugelassen, wie Roche mitteilte. Die Zulassung basiere auf der Phase-III-Studie "Gallium".

Das follikuläre Lymphom ist laut Roche das häufigste der langsam-wachsenden Non-Hodgkin-Lymphome. Es sei unheilbar und bei jeder Rückkehr schwieriger zu behandeln.

Gazyva hatte bereits Ende Februar 2016 von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für die Behandlung von zwei häufigen Formen von Blutkrebs erhalten. In den USA, in Europa und in vielen weiteren Ländern ist der monoklonale Antikörper in Kombination mit Chlorambucil zudem zur Behandlung von Patienten mit unbehandelter chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) zugelassen.

November 17, 2017

