Zwischen August 2016 und grob Ende Januar dieses Jahres herrschte in dem Wertpapier von Bilfinger ein sauberer Aufwärtstrend und erlaubte es der Aktie vom Unterstützungsbereich um 25,00 Euro auf ein Verlaufshoch von 40,41 Euro zuzulegen. Hierbei stießen Marktteilnehmer jedoch auf eine übergeordnete Abwärtstrendlinie, die anschließend zu einer mehrmonatigen Konsolidierung unterhalb der Trendbegrenzung geführt hat. Nun aber haben sich Käufer noch einmal zusammen gerauft und in dieser Handelswoche für dynamische Kursgewinne an die Begrenzung um 38,00 Euro gesorgt. Hierdurch mehren sich jetzt die Signale für eine Fortsetzung der bisherigen mittelfristigen Aufwärtsbewegung seit August 2016, das nun über entsprechende Long-Positionen sehr gut nachgehandelt werden kann. Schließlich fehlt noch eine zweite große Kaufwelle, und die inverse SKS-Formation möchte ...

