Die K+S-Aktie kennt derzeit nur einen Weg: Nach unten! Per gestern ging es um 1,5% in den Keller auf ein neues 6-Monats-Tief bei 19,59 Euro. Dem Dünger- und Salzhersteller gelang im dritten Quartal zwar eine positive Ergebnisüberraschung, Analysten bemängelten aber vor allem die geringen Produktionsvolumina im neuen Werk in Kanada sowie eine ergebnisseitig "geringe Qualität"....

Den vollständigen Artikel lesen ...