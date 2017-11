Die amerikanische Baumarktkette Home Depot (ISIN: US4370761029, NYSE: HD) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 89 US-Cents je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 14. Dezember 2017 (Record day: 30. November 2017). Insgesamt ist es das 123. Quartal in ununterbrochener Folge, für das Home Depot eine Dividende ausschüttet. Im Februar 2017 hob die weltweit größte Baumarktkette die ...

